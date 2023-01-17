В России построят не менее 25 кампусов мирового уровня до 2030 года

Автор: Анастасия Щербакова
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Студенческие городки будут возводить в рамках нацпроекта «Наука и университеты».

Об этом в своем Телеграм пишет портал «Объясняем.рф».

Кампусы будут строить в населённых пунктах, где уже работает как минимум четыре вуза и живет не менее 300 тысяч человек.

В России построят не менее 25 кампусов мирового уровня до 2030 года строительство, Москва, кампукс, вузы
В России построят не менее 25 кампусов мирового уровня до 2030 года строительство, Москва, кампукс, вузы
Фото: Объясняем.рф

Первые восемь городов для строительства кампусов были выбраны в 2021 году. Ими стали: Томск, Калининград, Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Москва, Новосибирск и Уфа.

По итогам второй волны определили ещё девять мест для строительства кампусов: федеральная территория «Сириус», Самара, Пермь, Южно-Сахалинск, Иваново, Архангельск, Тюмень, Хабаровск и Великий Новгород.

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16.01.2023 83
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