В России хотят сократить максимальный испытательный срок для ряда сотрудников

Исключением составят должности, где требуется высокая квалификация.

Письмо с инициативой в Минтруд направил глава отделения «Единой России» в законодательном собрании Санкт-Петербурга Павел Крупник, пишет RT.

Он обратил внимание на то, что максимальный испытательный срок стали устанавливать и при найме на рядовые трудовые позиции.

По словам Крупника, работодатель ещё на этапе собеседования и тестового задания может оценить, подходит ли кандидат на должность.

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На сегодня новый сотрудник при приёме на работу знает, что ему придётся проходить испытательный срок, который составляет три месяца. Однако, как отметил депутат, работодатели часто злоупотребляют этим. Они могут уменьшать зарплату на это время или просить работать сверх нормы.