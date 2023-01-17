Финляндия не выполнила обязательства для вступления в НАТО

Об этом заявил глава Минобороны Турции.
Финляндия и Швеция не исполняют условия для вступления в альянс НАТО. Об этом 17 января заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар.
Мы видим то, как Швеция и Финляндия не выполняют свои обязательства по меморандуму. Мы ожидаем конкретных шагов по прекращению поддержки террористических организаций и снятию экспортных ограничений. Особенно борьба с терроризмом — вопрос, за которым чутко следит турецкое общественное мнение. Мы решительно осуждаем отвратительную акцию, осуществленную сторонниками террористической организации против президента 70-летней страны-члена НАТО в стране, которая хочет вступить в НАТО, — приводит слова Акара РИА Новости, ссылаясь на Hürriyet.
Вам будет интересно
Финляндия раздумывает о передаче Украине танков Leopard 2: в назидание финнам напомнили об "Искандерах" под Выборгом
Кроме того, что Финляндия объявила о намерении вступить в НАТО, теперь северные соседи хотят отправлять на Украину танки. После заявления президента...
07.01.2023 1976