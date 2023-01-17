Минздрав назвал болезни, с которыми не стоит окунаться в прорубь

Добрая традиция может обернуться для некоторых россиян серьезными последствиями для здоровья.

Минздрав назвал болезни, с которыми россиянам ни в коем случае нельзя купаться в проруби. Максимум — немного обдать себя водой.

Так, опасным купания в проруби на Крещение могут быть для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма или перенесенный инфаркт миокарда.

Также не стоит лезть в воду с симптомами респираторных заболеваний, рассказал Минздрав в беседе с РИА Новости.

Ранее врач назвала оптимальное время купания в крещенской проруби.