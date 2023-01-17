Минздрав назвал болезни, с которыми не стоит окунаться в прорубь

Автор: Анастасия Щербакова
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Фото: pxhere.com

Добрая традиция может обернуться для некоторых россиян серьезными последствиями для здоровья. 

Минздрав назвал болезни, с которыми россиянам ни в коем случае нельзя купаться в проруби. Максимум — немного обдать себя водой.

Так, опасным купания в проруби на Крещение могут быть для людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями: гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, нарушения сердечного ритма или перенесенный инфаркт миокарда.

Также не стоит лезть в воду с симптомами респираторных заболеваний, рассказал Минздрав в беседе с РИА Новости.

Ранее врач назвала оптимальное время купания в крещенской проруби.

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