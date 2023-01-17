SuperJob: самой высокооплачиваемой вакансией в России в январе стала профессия стоматолога

Специалисты крупного сервиса по поиску работы перечислили самые высокооплачиваемые профессии на начало этого года.

Представители сервиса по поиску работы Superjob.ru представили список самых высокооплачиваемых профессий. Исследование компании основано на данных, полученных за январь 2023 года.

Самой высокооплачиваемой профессией стал врач-стоматолог, чья минимальная ставка составила 300 тысяч рублей в одной лишь Москве. Исследователи отмечают, что претендовать на такую оплату могут специалисты с опытом работы не менее шести лет, также необходимо предоставить сертификаты в области хирургии, ортопедии и терапии.

Вторым в списке значится начальник дирекции по строительству. Его заработная плата составляет не менее 250 тысяч рублей ежемесячно. В списке обязательных условий значится высшее образование и опыт работы в соответствующей компании на руководящей должности не менее шести лет.

Третье место занимает должность DevOps-инженера с минимальной ставкой 210 тысяч рублей. Среди обязательных условий – высшее образование и опыт работы не менее трех лет.