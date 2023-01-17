В Казахстане изменили правила въезда и пребывания иммигрантов в республике

Находиться в стране разрешат не больше 90 дней из каждых 180.

В случае превышения этого срока иностранцу, который выедет из республики, в возвращении будет отказано. На тех, у кого есть разрешение на временное проживание, это правило не распространится.

Новый порядок начнёт действовать 27 января для граждан стран-членов Евразийского экономического союза, следует из сообщения на сайте правовых актов Казахстана.