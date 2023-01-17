На проблемный ЖК «Новая Швейцария» потребовались дополнительные инвестиции

Дольщики жилого комплекса не могут получить ключи от квартир уже порядка 10 лет.

ЖК «Новая Швейцария» в 2013 году начала строить компания «Оникс». Получить ключи от своих квартир 119 дольщиков должны были еще в 2017 году, однако на тот момент застройщик уже попал в реестр недобросовестных. А через четыре года в отношении компании и вовсе была введена процедура банкротства.

Достроить жилые дома в апреле 2022 года вызвалась компания «Охта Групп», но и тут обнаружились проблемы. Как стало известно ivbg.ru, обследование объекта выявило необходимость в привлечении дополнительных денежных средств.

Сейчас руководство Ленобласти продолжает поиск потенциального инвестора, чтобы завершить строительство проблемного жилого комплекса.