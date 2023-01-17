Демонтаж рекламного экрана стал причиной негодования пользователей «ВКонтакте»

Раскаленный металл с крыши падает прямо на прохожих.

Небезопасный демонтаж конструкции рекламного экрана с крыши дома на Ждановской набережной, 1, засняли на камеру — сообщают «Невские Новости».

По всей видимости, работники забыли установить ограждения, чтобы обезопасить прохожих. Один из жителей города снял на видео, как происходит демонтаж рекламного стенда на крыше здания.

На заснятых кадрах можно увидеть, как специалисты не позаботились о безопасности и начали работы. Автор видео уверяет, что он лично видел падение частиц расплавленного металла на мальчика, который проходил мимо.

Пользователи соцсети «ВКонтакте», где было опубликовано данное видео, в своих комментариях высказали крайнее негодование происшедшим.

Ранее стало известно, что мигрант на каршеринге, уходя от погони ДПС, пробил ограждение и вылетел на лед Фонтанки.