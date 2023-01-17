В Ленобласти заработала выставка архивных документов о блокаде

Ее открытие приурочено к 80-й годовщине со Дня прорыва блокады Ленинграда.

Экспозиция находится в Доме правительства Ленобласти. Посетителей приветствовал губернатор Александр Дрозденко, передает «Online47».

Все желающие могут ознакомиться с пятью разделами. Они повествуют о том, как люди выживали в блокадном городе, о судьбах детей Ленинграда, помощи жителей области и красноармейцев, подаче электричества и самом прорыве блокады.

Фото: Online47.ru

Ранее стало известно, что Ленобласть готовится отметить 80-летие со дня освобождения Ленинграда от фашистской блокады.