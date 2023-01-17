Командир миномета из Ленобласти Олег Постников погиб в ходе спецоперации на Украине

Дома его ждали двое детей.

Олега Постникова не стало 13 декабря. Печальное известие сообщила администрация Подпорожского района 17 декабря.

Как пишет портал «47channel.ru», боец погиб на 48-м году жизни. У него остались сын и дочь. С погибшим простятся 18 января в здании МАУК «Вознесенский культурно-спортивный комплекс» на улице Труда, 21 в Вознесенье. Похоронят Олега Постникова на гражданском кладбище в деревне Красный Бор.

Фото: vk.com/presspod

Ранее стало известно, что в Минобороны рассказали о подвигах российских солдат в ходе спецоперации.