Минюст России предложил до 1 января 2026 года ввести мораторий на взыскание долгов с граждан, проживающих в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях. Об этом пишет РБК со ссылкой на соответствующие поправки, разработанные ведомством.

Речь идет о задолженности физлиц перед профессиональными кредиторами, то есть перед банками и микрофинансовыми организациями. При этом запрет не распространяется на долги физическим лицам, долги по предпринимательским займам и долги за коммунальные услуги.

Предполагается, что в течение переходного периода власти намерены урегулировать вопросы интеграции новых регионов в экономическую, финансовую, кредитную и правовую системы России и в систему органов государственной власти.

Законопроект согласован с Минфином, Федеральной службой судебных приставов, а также с государственно-правовым управлением президента России и внесен в правительство.