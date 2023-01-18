Цены на отдых в февральские праздники за год выросли почти вдвое

Цены на отдых за границей в февральские праздники выросли почти вдвое, а в некоторых странах рост составил даже 90%.

Как передают “Известия”, участники рынка рассказали, что средний чек уже купленных туров в Шерегеш составляет 102 тыс. рублей, в Египет — 137 тыс. рублей, а в Таиланд — почти 250 тыс.

Рост стоимости путевок для россиян связан с тем, что в этом году праздник 23 февраля выпадает рядом с выходными и растянут сразу на четыре дня.