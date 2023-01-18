Демограф Крупнов заявил, что Россия и КНР являются вымирающими нациями

Демограф Крупнов допустил десятилетия лидерства Индии по числу населения вместо Китая.

В апреля 2023 года Индия опередит КНР по численности население. Об этом свидетельствуют данные из отчета ООН. По прогнозам российских демографов, к 2050 году РФ выйдет из десятки стран с наибольшей численностью населения.

В беседе с «МК» демограф, председатель Наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов заявил, что Китай и Россия – это уже вымирающие нации.

Главная задача этих стран сделать так, чтобы люди хотели жить и оставлять потомство. Эксперт назвал низкую рождаемость и малодетность бомбами замедленного действия.

— Во-первых, резко снижается количество экономически активного населения. В РФ, например, чуть ли не на миллион (на 800-900 тысяч) человек в год снижается количество активно работающего населения. Уже только по этой причине ВВП будет падать, − объяснил Крупнов.

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Но есть и второй момент. Вымирающая страна – это термин, который говорит и об отсутствии перспектив – геоэкономических, геополитических и других. Демограф задался вопросом, какое место Россия будет занимать на мировой арене, если к концу столетия её население сократится до 70 млн человек.

За низкой рождаемостью также стоит кризис семьи, уверен эксперт. Речь идет о кризисе социального порядка. Он выражается в одиночестве и антисоциальной деятельности.