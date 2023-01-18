Стало известно, где на 18 января зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 53 человек.

Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.

Бокситогорский район: Пикалёво (+2).

Пикалёво (+2). Волосовский район: Клопицы (+1).

Клопицы (+1). Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+2), пгт. им. Свердлова (+1).

Всеволожск (+1), Кудрово (+2), пгт. им. Свердлова (+1). Выборгский район: Выборг (+4), Рощино (+2), Светогорск (+3), Приморск (+1), Лесогорский (+1).

Выборг (+4), Рощино (+2), Светогорск (+3), Приморск (+1), Лесогорский (+1). Гатчинский район: Гатчина (+2), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Никольское (+1), Меньково (+1), Сиверский (+1), Батово (+1), Семрино (+3), Пригородный (+1).

Гатчина (+2), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Никольское (+1), Меньково (+1), Сиверский (+1), Батово (+1), Семрино (+3), Пригородный (+1). Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Усть-Луга (+1), Ивангород (+1).

Кингисепп (+2), Усть-Луга (+1), Ивангород (+1). Киришский район: Кириши (+9), Бестоголово (+1).

Кириши (+9), Бестоголово (+1). Кировский район: Отрадное (+1).

Отрадное (+1). Лодейнопольский район: Рассвет (+1).

Рассвет (+1). Ломоносовский район: Новоселье (+1).

Новоселье (+1). Лужский район: Луга (+3).

Луга (+3). Подпорожский район: Подпорожье (+1).

Подпорожье (+1). Приозерский район: Приозерск (+1), Снегиревка (+1).