Стало известно, где на 18 января зафиксированы 53 новых случая COVID-19 в Ленобласти

По данным оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции, за прошедшие 24 часа в Ленинградской области COVID-19 был подтвержден у 53 человек.
Точные данные о новых заражениях предоставлены оперативным штабом по противодействию коронавирусной инфекции.
- Бокситогорский район: Пикалёво (+2).
- Волосовский район: Клопицы (+1).
- Всеволожский район: Всеволожск (+1), Кудрово (+2), пгт. им. Свердлова (+1).
- Выборгский район: Выборг (+4), Рощино (+2), Светогорск (+3), Приморск (+1), Лесогорский (+1).
- Гатчинский район: Гатчина (+2), Тайцы (+1), Рождествено (+1), Никольское (+1), Меньково (+1), Сиверский (+1), Батово (+1), Семрино (+3), Пригородный (+1).
- Кингисеппский район: Кингисепп (+2), Усть-Луга (+1), Ивангород (+1).
- Киришский район: Кириши (+9), Бестоголово (+1).
- Кировский район: Отрадное (+1).
- Лодейнопольский район: Рассвет (+1).
- Ломоносовский район: Новоселье (+1).
- Лужский район: Луга (+3).
- Подпорожский район: Подпорожье (+1).
- Приозерский район: Приозерск (+1), Снегиревка (+1).
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