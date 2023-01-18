Сергей Перминов призвал склонить головы в память о каждом спасителе блокадного Ленинграда

Замсекретаря Генсовета «Единой России» — сенатор от Ленинградской области Сергей Перминов обратился к жителям Ленинградской области в 80-ю годовщину со дня прорыва блокады Ленинграда.

«День прорыва блокады стал особенно важной датой для всего народа. Ровно 80 лет назад, 18 января 1943 года, в ходе операции «Искра» войска Ленинградского и Волховского фронтов пробили вражеское кольцо, прорвав бесчеловечную и ненавистную фашистскую блокаду Ленинграда», – написал Сергей Перминов в Telegram

Парламентарий напомнил: чтобы даровать жизнь замерзавшим, голодавшим и умиравшим в осажденном городе людям, пришлось пройти тяжелейшие испытания и кровопролитнейшие бои.

«Склоним головы в память о каждом спасителе наших земляков! Не забудем героических воинов, отдавших жизни за свободу и будущее Родины. Их подвиг бессмертен. В страшно великом числе семей, сердец, душ. …Метроном памяти — мерило и сегодня. Для каждого Ленинградца. В нашем отношении к истории, к совести, к себе и событиям современности», – написал Сергей Перминов

Парламентарий выразил уверенность, что жители Ленинградской области свято чтят память о подвиге ветеранов и блокадников.