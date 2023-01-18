Любитель виски с ножом ограбил «Ароматный мир» в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга нашла любителя крепкого алкоголя, подозреваемого в разбое в Петроградском районе. Его мишенью стал алкомаркет на Чкаловском проспекте.
Менеджер «Ароматного Мира» на Чкаловском проспекте обратился в полицию 12 января. По его словам, вечером в магазин зашел неизвестный и открыто забрал две бутылки виски, угрожая ножом.
Ущерб магазина составил 508 рублей. Подозреваемого задержали 17 января. Им оказался 42-летний петербуржец с судимостями за кражи, наркотики и разбой.
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