Любитель виски с ножом ограбил «Ароматный мир» в Петербурге

Полиция Санкт-Петербурга нашла любителя крепкого алкоголя, подозреваемого в разбое в Петроградском районе. Его мишенью стал алкомаркет на Чкаловском проспекте.

Менеджер «Ароматного Мира» на Чкаловском проспекте обратился в полицию 12 января. По его словам, вечером в магазин зашел неизвестный и открыто забрал две бутылки виски, угрожая ножом.

Ущерб магазина составил 508 рублей. Подозреваемого задержали 17 января. Им оказался 42-летний петербуржец с судимостями за кражи, наркотики и разбой.