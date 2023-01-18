Женщина порезала ножом пристававшего к ней иностранца в Энколово

По информации ivbg.ru, 17 января около 07:00 в полицию Всеволожского района обратилась 47-летняя женщина. В общежитии конноспортивного клуба в Энколово на нее напал знакомый.

Прибывшие на место полицейские обнаружили на месте 22-летнего гражданина Таджикистана с ножевыми ранениями ноги. Его госпитализировали.

Женщина рассказала, что на ее кухню пришел иностранец и стал приставать. Вспыхнула ссора, защищая себя, женщина порезала ножом ногу мужчины.