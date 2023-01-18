В январских квитанциях ЖКХ ежемесячная плата стала больше в сравнении с прошлым годом.

Комитет по тарифам Петербурга дал комментарии по поводу квитанций ЖКХ, полученных петербуржцами в январе. Стоимость отопления в них значительно изменилась — сообщает Мойка78.

Сумма, которую горожанин заплатит за отопление, потребленное в декабре, отражается в январской квитанции. Складывается она в результате умножения тарифа на объем тепловой энергии, которая была потреблена за месяц. В декабре 2022 года произошло повышение утвержденного процента. Также пришлось увеличить количество подаваемого в жилые помещения тепла, поскольку температура за окном стала гораздо ниже, чем осенью.

Таким образом, стоимость услуг стала выше, что наглядно отражено в квитанциях ЖКХ. В том числе в них можно увидеть расход коммунального ресурса.

Ранее стало известно, что дороги, проходящие через деревни Оранжерейка, Маслово в сторону Больших Порогов, заасфальтируют.