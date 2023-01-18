Дороги, проходящие через деревни Оранжерейка, Маслово в сторону Больших Порогов, заасфальтируют

Госэкспертиза одобрила проектную документацию на проведение капремонта с переводом в асфальт двух дорог во Всеволожском районе.

Проект разрабатывался по заказу «Ленавтодора» последние несколько лет. В общей сложности предполагается развернуть работы примерно на шести километрах.

Сама трасса обеспечивает удобный подъезд к развивающимся территориям около поселка имени Свердлова. Название Оранжерейка уходит корнями в XVIII век к князю Григорию Потемкину, который, по преданиям, сделал тут оранжереи для фруктов.

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Отметим, что всего за 2021 год в Ленобласти отремонтировали 200 километров региональных трасс, при этом ряд ремонтов был сделан с опережением сроков. В 2022 году в регионе было обновлено только в рамках нацпроекта 200 км трасс и дорог. В числе самых протяжённых — ремонт почти 20 километров между Морозовкой и Щеглово во Всеволожском районе, 17 — между Кикерино и Вырой, 10 — между Лугой и поворотом на деревню Наволок и другие.

Для водителей и жителей Ленобласти работает круглосуточная “горячая” линия: 8(812) 251-42-84. Также информацию о работающей технике, аварийных и опасных участках дороги можно найти на интерактивной карте на сайте ГКУ «Ленавтодор». Также у областных дорожников есть телеграмм канал.