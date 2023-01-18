По предварительной информации, за рулем автомобиля был 42-летний мужчина.

Видео с происшествия, которое случилось около трех часов дня 17 января, опубликовала пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу — сообщает Мойка78. На кадрах видно, как к пешеходному переходу подъехала машина.

Водитель иномарки остановился, а затем по неизвестной причине начал движение, в результате чего сбил несколько человек. На кадрах видно, как люди спасаются, убегая в разные стороны.

По данным пресс-службы ведомства, автомобиль скрылся с места ДТП. В отношении подозреваемого водителя составлены протоколы об административном правонарушении. Мужчину доставили в полицию через три часа после происшествия.

Ранее стало известно, что нетрезвый иностранец пойман на угнанной иномарке в Ломоносовском районе.