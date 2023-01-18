В Выборгском районе в результате ДТП погиб мужчина

После лобового столкновения с грузовиком у машины не осталось крыши и двигателя.

Группа ВКонтакте «Интересные события в Выборге» опубликовала страшные кадры аварии на федеральной трассе в Выборгском районе Ленобласти. Иномарка столкнулась с большегрузом во время маневра.

Как сообщает 18 января пресс-служба надзорного ведомства, Выборгской городской прокуратурой организована проверка по факту ДТП на 121-м километре трассы «Скандинавия». В аварию попал 54-летний мужчина на каршеринге.

Водитель легковой машины скончался на месте происшествия. Ход доследственной проверки контролирует прокуратура.