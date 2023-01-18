Путин не сел в электромобиль «е-Нева» от «АвтоВАЗа»

Появилось видео с посещения президентом Обуховского завода в Петербурге.

Новый электромобиль предложили оценить главе государства. Как сообщил источник «Мойки78», концерн «Алмаз – Антей» анонсировал электромобиль «е-Нева» еще в 2021 году, а в середине июля 2022 года состоялась презентация разработанной машины.

18 января канал «Россия 24» показал, как Путин стоял вместе с главой Минпромторга РФ Денисом Мантуровым. Затем президент подошел к электромобилю, открыл дверь и осмотрел салон, но садиться внутрь не стал.

Ранее стало известно, что Сергей Мачинский предложил Владимиру Путину расследовать преступления неонацистов на Донбассе.