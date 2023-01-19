Правительство России не поддержало проект об установлении 31 декабря выходным днем

Правительство России не поддержало законопроект, предлагающий установить 31 декабря выходным днем. Это следует из электронной базы Госдумы.

«Предлагаемое законопроектом регулирование в настоящее время является избыточным», — сообщается в документе.

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами от ЛДПР в декабре 2020 года. Парламентарии предложили внести изменение в Трудовой кодекс, согласно которому новогодние каникулы включают 1-6 января и 31 декабря. При этом общее количество дней новогодних каникул, установленное Трудовым кодексом, сохранился бы.