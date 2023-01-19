Синоптик рассказал о необычном циклоне, приближающемся к Петербургу и Ленобласти

Циклон получил название Harto.
Как поделился синоптик Александр Колесов в своем Телеграм, на погоду в регионе будет влиять новый циклон Harto. Как заявил специалист, он будет «не совсем обычным».
Траектория циклона такая, что он принесет нам и значительные осадки, и очень высокую температуру воздуха. Да еще и ветер днем будет заметным. Ожидаемая в Санкт-Петербурге 19 января погода может замахнуться сразу на несколько абсолютных экстремумов и по температуре и по осадкам, — пишет синоптик.
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