Синоптик рассказал о необычном циклоне, приближающемся к Петербургу и Ленобласти

Циклон получил название Harto.

Как поделился синоптик Александр Колесов в своем Телеграм, на погоду в регионе будет влиять новый циклон Harto. Как заявил специалист, он будет «не совсем обычным».

Траектория циклона такая, что он принесет нам и значительные осадки, и очень высокую температуру воздуха. Да еще и ветер днем будет заметным. Ожидаемая в Санкт-Петербурге 19 января погода может замахнуться сразу на несколько абсолютных экстремумов и по температуре и по осадкам, — пишет синоптик.