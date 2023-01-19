По информации ivbg.ru, 18 января задержаны 23-летний и 19-летний жители Выборга, работающие на судоремонтном заводе. Их подозревают в грабеже.

Как сообщал ivbg.ru, 8 января около 23:45 двое молодых людей зашли в магазин на улице Северная, на глазах сотрудницы разбили стекло витрины, за которой хранились электронные сигареты, забрали товар и скрылись.

Сумма ущерба составила 3,5 тысячи рублей. Молодым людям избрана мера пресечения в виде обязательства о явке. Ведется следствие.