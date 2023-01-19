Нетрезвый мужчина до смерти избил своего гостя в Волхове. Врачи почти сутки боролись за его жизнь

По информации ivbg.ru, 18 января 32-летний житель Волхова пригласил знакомого по имени Алексей в гости в квартиру дома на улице Юрия Гагарина. Мужчины распивали алкоголь, между ними возникла ссора.
Около 09:00 хозяин квартиры несколько раз ударил гостя кулаком по голове и лицу. Скорую помощь на место происшествия вызвала женщина, заметившая мужчину, лежавшего с пробитой головой.
Пострадавший был госпитализирован в тяжелом состоянии. Врачи диагностировали ушиб и сдавление мозга, перелом носа и глаза, ушибы лица и ссадины на голове. Несмотря на их усилия, 19 января около 04:40 мужчина скончался.
По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью заведено уголовное дело.
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21.05.2022 12533