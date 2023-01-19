Каждая девятая женщина испытывает домогательства со стороны коллег. Мужчины с этим сталкиваются реже

Специалисты SuperJob опросили 1600 представителей экономически активного населения страны с опытом работы о том, сталкивались ли они и как часто с харассментом на работе со стороны коллег.

По данным аналитиков, только 5% опрошенных признались в том, что сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальника. Еще 7% опрошенных – со стороны коллег.

Пострадали от харассмента со стороны руководства 8% женщин. А 11% – со стороны сослуживцев. То есть, каждая девятая женщина испытала на себе домогательства со стороны коллег.

Мужчины сталкивались куда реже с сексуальной агрессией на работе: 3% – от начальства, 4% – от коллег.