Мужчины арендовали дом в Ленобласти, где запах газа оказался «нормой». Через несколько часов там начался пожар

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, 18 января по номеру «112» позвонила 28-летняя жительница деревни Агалатово Всеволожского района.

На одном из участков загорелся дом. Площадь возгорания составила 160 кв. метров. Полицейские позвонили 40-летнему собственнику. Он пояснил, что был там около 21:00, никаких признаков возгорания не заметил.

Прибывшие на место полицейские допросили 41-летнего мужчину, который приехал отдохнуть туда с друзьями.

Тот рассказал, что при заселении в дом они уведомили администратора о том, что в помещении пахнет газом. В ответ он заверил, что запах газа в помещении – это «норма». Спустя несколько часов произошел пожар.

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23.05.2022 815
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