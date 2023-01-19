В Ленобласти вырос спрос на начинающих специалистов и студентов

В Ленобласти на 28% выросло количество вакансий для студентов и начинающих специалистов, об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru.
Так, больше всего вакансий размещено в сферах ретейла, в продажах и клиентском обслуживании — 58% новых вакансий за месяц. А также в сферах телекоммуникаций и связи — 4,4%, IT-секторе — 4%, гостиничном и ресторанном бизнесах — 3%.
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