В Ленобласти вырос спрос на начинающих специалистов и студентов

В Ленобласти на 28% выросло количество вакансий для студентов и начинающих специалистов, об этом свидетельствуют данные исследования hh.ru.

Так, больше всего вакансий размещено в сферах ретейла, в продажах и клиентском обслуживании — 58% новых вакансий за месяц. А также в сферах телекоммуникаций и связи — 4,4%, IT-секторе — 4%, гостиничном и ресторанном бизнесах — 3%.