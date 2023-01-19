Житель Сланцев украл у матери сейф и ноутбук. Выносил вещи из своей же квартиры

По информации ivbg.ru, житель Сланцев осужден за двойную кражу. Прошлым летом он украл у матери ноутбук, а затем сейф. Примечательно, что родственники жили вместе.

Следствие установило, что летом 2022 года мужчина вынес из квартиры, в которой сам и жил, ноутбук его матери стоимостью 10 тысяч рублей. А в конце августа добычей мужчины стал металлический сейф его матери, в котором находилась крупная сумма. Деньги он потратил.

Как сообщает Сланцевский городской суд 19 января, мужчину за две кражи приговорили к двум годам условно.