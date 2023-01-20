В Петербурге сняли запрет на плановую госпитализацию детей

С сегодняшнего дня, 20 января, в Петербурге перестает действовать запрет на плановую госпитализацию детей.
Соответствующее постановление подписала главный санитарный врач города Наталия Башкетова. В документе говорится, что такое решение принято после проведенного анализа эпидемической обстановки в городе.
Запрет на детскую госпитализацию вводился вместе с частичным масочным режимом и другими ограничениями. Он действовал с 13 декабря прошлого года.
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