«Известия»: Toyota возобновила поставки не попавших под санкции запчастей в Россию

Японский автоконцерн Toyota возобновил поставки некоторых запчастей в Россию.

Японский автоконцерн Toyota возобновил поставки некоторых запасных частей на российский рынок. Это произошло в конце 2022 года. Российская «дочка» компании «Тойота Мотор» одобрила для дилеров параллельный импорт, пишут «Известия».

Поставки деталей возобновлены в тестовом режиме, чтобы провести гарантийные ремонты и отзывные кампании, уточнили в пресс-службе «Тойота Мотор».

Запчасти и их количество меняются в зависимости от ситуации с каждой новой поставкой. Главным препятствием для возобновления полноценных поставок остаются нарушения логистических цепочек поставок, пояснили в компании.

По данным издания, в Toyota не стали комментировать ситуацию с параллельным импортом. В Министерстве промышленности и торговли РФ подчеркнули, что исключать бренд из списка параллельного импорта не намерены.

Вам будет интересно Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов от весеннего призыва начнется с 23 января Прием заявок на отсрочку для сотрудников IT-компаний в рамках весеннего призыва начнется с 23 января, сообщается в Telegram-канале Минцифры РФ. Заявку... 20.01.2023 27

В «Общественной потребительской инициативе» добавили, что действия Toyota подтверждают возможность «дочек» зарубежных автоконцернов обеспечить права российских потребителей. Ссылаясь на «мифические трудности», они только сознательно нарушают прав граждан и пытаются уйти от ответственности.

Эксперты заявляют, что многие вопросы уже решены и основную часть комплектующих в РФ ввозить уже можно. В перспективе общественники планируют добиться соответствующих решений и от других автомобильных брендов.