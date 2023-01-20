В Ленобласти ввели в эксплуатацию почти 4 млн «квадратов» жилья в 2022 году

По итогам 2022 года в Ленобласти ввели в эксплуатацию 3,96 млн кв. метров жилья, что на 17% больше, чем в 2021 год.

Зампред правительства Ленобласти Евгений Барановский отметил, что в начале прошлого года регион столкнулся с одним из самых тяжелых кризисов за последние годы, тем не менее область показала впечатляющий результат — 1,37 млн «кввадратов» жилья возведено в многоквартирных домах и 2,59 млн — в секторе ИЖС. Традиционно лидерами стали Всеволожский, Гатчинский и Ломоносовский районы.

Это новый рекорд областных строителей.