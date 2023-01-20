Задержаны трое иностранцев, ножами выбивавших у жертвы документы и 630 тысяч во Всеволожском районе

Как сообщал ivbg.ru, 17 января к правоохранителям обратился 28-летний приезжий из Таджикистана. Еще в начале января на улице Горной в деревне Скотное во Всеволожском районе на него напали трое.

Агрессоры избили его, угрожая ножами, усадили в голубую Kia Rio и увезли в Разметелево. Там снова избили, отобрали около 630 тысяч рублей и отвезли к метро «Ломоносовская».

Одного из предполагаемых нападавших задержали 17 января возле станции метро «Ладожская» в Санкт-Петербурге. Им оказался 20-летний гражданин Узбекистана. По словам пострадавшего, этот человек руководил нападением.

Двое других подозреваемых задержаны 19 января на Будапештской улице и Загребском бульваре в Санкт-Петербурге. Ими оказались 25-ти и 22-летний граждане Узбекистана. По факту разбоя заведено уголовное дело.