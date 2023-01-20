ВС РФ освободили два населенных пункта на донецком и запорожском направлениях

Министерство обороны России публикует новые данные о ходе спецоперации на территории Украины.

На Купянском направлении уничтожено до 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа, а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Красно-Лиманском направлении нанесено поражение подразделениям 92-й и 66-й механизированных бригад ВСУ, 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а также уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих, две боевые машины пехоты, четыре боевые бронированные машины и гаубица Д-20.

На Донецком направлении освобожден населенный пункт Клещеевка ДНР. Уничтожен склад реактивных снарядов к системам залпового огня ВСУ, до 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, два автомобиля, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», а также гаубицы «Гиацинт-Б» и Д-20.

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На Запорожском направлении освобожден населенный пункт Лобковое Запорожской области. Уничтожен ангар с вооружением и военной техникой ВСУ.

Также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/ТPQ-37. Общие потери противника за сутки составили до 90 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Акация», а также две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении уничтожена на огневой позиции американская самоходная артиллерийская установка М109 «Paladin», а также две гаубицы: Д-30 и «Мста-Б».

Сбиты в воздухе два вертолета Ми-8 воздушных сил Украины, пять беспилотных летательных аппаратов, перехвачено шесть реактивных снарядов систем залпового огня «HIMARS» и «Ураган».