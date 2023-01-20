Петербуржец разозлился на шум и угрожал убийством металлической трубой работнику, который сгружал отходы в спецавтомобиль

По информации ivbg.ru, нетрезвый неоднократно судимый мужчина угрожал убийством работнику, который осуществлял сбор и вывоз мусора. Агрессору не понравился шум возле дома на улице Коли Томчака в Московском районе Санкт-Петербурга 19 января.
Нетрезвого мужчину с металлической трубой заметил и задержал патруль Росгвардии. Он продолжал вести себя агрессивно, из-за чего его пришлось заковать в наручники, а металлическую трубу изъять.
Когда хулигана доставили в отделение полиции, было установлено, что он ранее судим за уклонение от уплаты алиментов и кражи.
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21.05.2022 12563