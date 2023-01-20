Жителям коммуналок в Петербурге отключили газ для проведения капремонта дома. Люди живут в холоде

Как сообщают «Невские Новости», в начале января жильцам дома № 28 на Большой Зелениной улице в Петроградском районе отключили газ. Для обитателей четырех коммунальных квартир это стало неожиданностью. Уже больше недели у них нет возможности приготовить себе еду и помыться горячей водой.
Выходят из ситуации горожане по-разному: кто-то вынужден идти в баню, кто-то просится к знакомым принять душ, а еду приходится есть холодной или тратиться на кафе. Для пожилых подобные проблемы более ощутимы.
Никаких долгов за газ у жильцов нет. Просто в их доме решили сделать капитальный ремонт, и, по логике властей, обитатели квартир должны просто съехать. Предложений о переезде во временное жилище гражданам, по их словам, не поступало. В устных беседах работники жилищного агентства петербуржцам посоветовали покинуть помещения.
«Невские Новости» запросили комментарий у администрации Петроградского района. Как выяснилось, чиновники о ситуации знают и рассматривают варианты решения с предоставлением жилых помещений.
Решить жилищный вопрос чиновники пообещали в течение недели при условии, что жильцы обратятся в администрацию. При этом у жильцов нет документов о проекте капитального ремонта. От работников жилищного агентства петербуржцы узнали, что вроде бы все дело в перекрытиях, и их, наверное, хорошо бы поменять. Сам же дом то ли признан частично аварийным, то ли нет.
На момент подготовки публикации жители готовят обращение в приемную губернатора города — это последняя надежда. Пока что гражданам придется жить в невыносимых условиях и без каких-либо ясных перспектив.