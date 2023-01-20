Поджигатель из Приозерска осужден за метание коктейлей Молотова в редакцию газеты

По информации ivbg.ru, 40-летний житель Приозерска приговорен к году лишения свободы условно за попытку устроить пожар в редакции газеты «Красная звезда».
Следствие установило, что 26 сентября мужчина перебрал с алкоголем и решил сжечь редакцию. В две бутылки из-под вина он залил легковоспламеняющуюся смесь, поджег фитили и по очереди метнул их через забор в сторону помещений.
Бутылки до цели не долетели. Если бы поджог удался, финансовый ущерб редакции превысил бы 16 млн рублей.
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23.05.2022 822