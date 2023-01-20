Поджигатель из Приозерска осужден за метание коктейлей Молотова в редакцию газеты

По информации ivbg.ru, 40-летний житель Приозерска приговорен к году лишения свободы условно за попытку устроить пожар в редакции газеты «Красная звезда».

Следствие установило, что 26 сентября мужчина перебрал с алкоголем и решил сжечь редакцию. В две бутылки из-под вина он залил легковоспламеняющуюся смесь, поджег фитили и по очереди метнул их через забор в сторону помещений.

Бутылки до цели не долетели. Если бы поджог удался, финансовый ущерб редакции превысил бы 16 млн рублей.