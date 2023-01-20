Жительница Купчино сломала пять ребер при резком торможении автобуса

По информации ivbg.ru, 19 января автобус 56-го маршрута резко затормозил на углу Пражской улицы и проспекта Славы. В результате находившаяся в салоне 54-летняя жительница улицы Турку упала, ударилась о поручень и получила перелом пяти ребер.

По словам водителя, он отвлекся на зеркало заднего вида и не заметил затормозивший перед ним другой автобус, поэтому резко затормозил. К женщине приехал супруг, отвез ее в травму, где оказали первую помощь и вызвали скорую. Та доставила пострадавшую в НИИ им. Джанелидзе.

На момент подготовки публикации женщина приходит в себя, находясь на обезболивающих, и уже написала заявление в полицию.