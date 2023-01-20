Видео: радужные пятна покрыли реку в Мурино. На месте работает Госэкондазор

По информации ivbg.ru, днем 20 января зафиксировано загрязнение реки Охты в Мурино во Всеволожском районе. Местные жители заметили радужную пленку на воде в районе дома № 59, корп. 2, на Шоссе в Лаврики.
Для проверки к акватории реки выехали инспекторы Госэкондазора. Информация о возможном выбросе загрязняющих веществ передана в городскую аварийную службу.
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20.01.2023 25