Видео: радужные пятна покрыли реку в Мурино. На месте работает Госэкондазор

Автор: Сергей Агутин
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По информации ivbg.ru, днем 20 января зафиксировано загрязнение реки Охты в Мурино во Всеволожском районе. Местные жители заметили радужную пленку на воде в районе дома № 59, корп. 2, на Шоссе в Лаврики.

Для проверки к акватории реки выехали инспекторы Госэкондазора. Информация о возможном выбросе загрязняющих веществ передана в городскую аварийную службу.

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20.01.2023 25
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