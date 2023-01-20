В Минобороны РФ рассказали о подвиге Константина Токаря в ходе СВО

Мужество и героизм проявил старший сержант Константин Токарь, который разгромил опорный пункт противника.

Константин Токарь оказывал артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям российских войск, точным ударом уничтожил опорный пункт врага. После, совершив противоогневой маневр, оперативно развернул орудие на новой позиции и поразил район скопления военной техники и живой силы противника.

В результате точных ударов артиллерийского расчета Константина Токаря украинские военнослужащие понесли существенные потери и вынуждены были отступить.