В Минобороны РФ рассказали о подвиге Константина Токаря в ходе СВО

Автор: Сергей Агутин
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Мужество и героизм проявил старший сержант Константин Токарь, который разгромил опорный пункт противника.

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Константин Токарь оказывал артиллерийскую поддержку наступающим подразделениям российских войск, точным ударом уничтожил опорный пункт врага. После, совершив противоогневой маневр, оперативно развернул орудие на новой позиции и поразил район скопления военной техники и живой силы противника.

В результате точных ударов артиллерийского расчета Константина Токаря украинские военнослужащие понесли существенные потери и вынуждены были отступить.

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