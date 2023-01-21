Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко обратился к жителям региона в честь Дня освобождения поселка Мга от немецко-фашистских захватчиков, который отмечается 21 января.

Глава региона напомнил об ужасах войны, через которые пришлось пройти жителям Мги. Через этот поселок проходил железнодорожный узел, через который шла помощь Ленинградскому фронту.

«Изгнание оккупантов с мгинской земли в январе 1944-го стало еще одним героическим событием, предварившим собой полное снятие блокады Ленинграда. Победа, достигнутая благодаря мужеству и величайшей силе духа воинов, позволила форсировать возвращение захваченных врагом близлежащих населенных пунктов, помогла обрести тысячам жителей долгожданную свободу», — говорится в поздравлении.

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Дрозденко от лица всех жителей Ленобласти отдал дань уважения жителям поселка Мга, которые героически сражались в начале Великой Отечественной войны, а также солдатам, которые участвовали в освобождении.