В Рощино простились с погибшим на Украине Алексеем Муравлевым

В пятницу, 20января, в Выборгском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с младшим сержантом, командиром отделения Алексеем Муравлевым, погибшим в ходе спецоперации.
Вместе с родными и близкими Алексея Муравлева отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Рощинского поселения и официальные лица.
Фото: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти
Прощание с погибшим состоялось в холле Дома культуры в Рощино. В последний путь Алексея Муравлева проводили с воинскими почестями.
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