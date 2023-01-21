В Рощино простились с погибшим на Украине Алексеем Муравлевым

В пятницу, 20января, в Выборгском районе Ленобласти состоялась церемония прощания с младшим сержантом, командиром отделения Алексеем Муравлевым, погибшим в ходе спецоперации.

Вместе с родными и близкими Алексея Муравлева отдать дань уважения и почтить память земляка пришли друзья, сослуживцы, жители Рощинского поселения и официальные лица.

Фото: администрация МО "Выборгский район" Ленобласти

Прощание с погибшим состоялось в холле Дома культуры в Рощино. В последний путь Алексея Муравлева проводили с воинскими почестями.