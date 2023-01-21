Огромная очередь выстроилась в Строгановский дворц из-за бесплатного входа – видео

Утром 21 января на Невском проспекте заметили огромную очередь в Строгановский дворец.
Причиной столпотворения стал бесплатный вход во дворец в честь 290-летия со дня рождения графа А. С. Строганова.
По словам очевидцев, из-за размеров гардероба внутрь пускают примерно по 20 человек каждые 5-7 минут. Очередь растянулась на десятки метров.
Видео: 78.ru
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