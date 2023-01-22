В Калужской области спасли сотню кошек, запертых в квартире

Жительница Обнинска Калужской области выделила квартиру для содержания в ней порядка 100 кошек. Многие из них оказались больными и истощенными.
Как стало известно, по требованию соседей суд выдал разрешение на вскрытие квартиры. Владелица местной ветклиники рассказала, что знает хозяйку жилья, так как раньше она приходила с кошками на осмотр.
Отмечается, что квартира была в полном распоряжении животных, так как приютившая их горожанка живет в другом месте.
Ветеринар также отметила, что многие кошки оказались истощены, у них больные уши, некоторые беременные; в помещении в том числе были и котята. По ее словам, удалось пока пристроить только около 20 питомцев, сейчас добрые руки ищут и для остальных.
Ни полиция, ни прокуратура сведениями о произошедшем не располагают. Об этом пишет РИА «Новости».