Военнослужащий из Приозерска погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб командир взвода радиационной химической и биологической разведки лейтенант Алексей Железнов. Ему было 45 лет.
Алексей Железнов родился в Приозерске Ленобласти. Окончил среднюю общеобразовательную школу №4, после учился в Санкт-Петербургском высшем зенитном ракетном командном училище.
Похороны военнослужащего пройдут 24 января на Новом кладбище Приозерска.
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