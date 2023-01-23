Военнослужащий из Приозерска погиб на Украине

В ходе спецоперации на Украине погиб командир взвода радиационной химической и биологической разведки лейтенант Алексей Железнов. Ему было 45 лет.

Алексей Железнов родился в Приозерске Ленобласти. Окончил среднюю общеобразовательную школу №4, после учился в Санкт-Петербургском высшем зенитном ракетном командном училище.

Похороны военнослужащего пройдут 24 января на Новом кладбище Приозерска.