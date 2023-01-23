Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что указ о частичной мобилизации продолжает действовать, при этом призыв в этих рамках завершен.

По его словам, «кроме призыва граждан на военную службу, частичная мобилизация включает и другие мероприятия, необходимые для обеспечения задач вооруженных сил — это связано с исполнением обязанностей военнослужащими», а также «с закрытым пунктом указа о мобилизации и так далее».

«В этой части это продолжает работать», — подчеркнул Песков.

Напомним, частичная мобилизация в России стартовала 21 сентября и завершилась 28 октября 2022 года. В результате ряды ВС РФ пополнили более 300 тысяч человек.