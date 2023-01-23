В павильоне разместится экспозиция о работе поисковых отрядов.

Как сообщил заместитель Председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой, в музее-заповеднике «Прорыв блокады Ленинграда» появится новый выставочный павильон, в котором будут размещены экспозиции о работе поисковых отрядов.

— Для нас важно, что сегодня у нас реализуется много совместных с поисковиками проектов. Сейчас проектируется новый павильон музея «Прорыв блокады Ленинграда», где будет рассказана история поискового движения. Уверен, что сегодняшний телемарафон послужит общему делу сохранения памяти, — отметил Владимир Цой во время межрегионального телемарафона «Блокадное братство. Наше время».