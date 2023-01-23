Победителям конкурсов «Учитель года» предложили выплачивать 1 млн рублей

Призёры получат по 500 тысяч рублей. Соответствующий проект постановления опубликован на официальном портале правовой информации.

Предполагается, что выплата будет установлена в этом году.

Кроме того, Минпросвещения предлагает выплачивать денежное вознаграждение в размере 200 тысяч рублей для победителей профессиональных конкурсов «Воспитатель года России», «Директор года России», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Мастер года» и «Сердце отдаю детям».

В 2023 году Всероссийский конкурс «Учитель года» пройдёт в 34-й раз. В 2022-м его победителем стал преподаватель истории из Подмосковья Дмитрий Лутовинов.