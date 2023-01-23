По статистике с возрастом четверть населения заболеет онкологией

Злокачественные опухоли появятся у каждого четвертого россиянина.

Четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В преддверии этой даты в программе «Актуальный разговор» на «ЛЕНТВ24» заведующий хирургическим отделением Клинической больницы Святителя Луки Андрей Иванов рассказал о проблематике лечения онкозаболеваний.

Так по его словам, чем раньше выявляется онкология, тем более эффективно она лечится. Если операция проходит на начальной стадии, то вероятность победить болезнь равна примерно 90%.

Врач так же отмечает, что раковые опухоли не могут исчезнуть по причине того, что являются механизмом эволюции. К 75 годам каждый четвертый россиянин, каждый восьмой – умрет.

Ранее стало известно, что Ленинградский онкодиспансер объединяют с областной клинической больницей.